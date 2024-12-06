Gribi bitiren reçete! Uzman isim tek tek açıkladı

Havaların soğuması solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Songür, alınması gereken önlemleri sıralıyor:
Vücut direncini güçlendirmek için balık, süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et tüketin.
Yeşil yapraklı mevsim sebzeleri, süt ve yoğurt yiyin.
Meyve-sebze yiyin.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için probiyotik, vitamin ve mineral takviyeleri alın.
Günde 6-7 saat uyumaya çalışın.
Haftada en az 5 gün spor yapın.
Sonbahar aylarının başında grip ve zatürre aşısı yaptırın.
Ellerinizi sık sık yıkayın.
Ev işyeri gibi uzun süre zaman geçirilen ortamları havalandırın.