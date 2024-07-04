Gözler ömrün aynasıdır! Uzmanlar açıkladı: Gözlerinizden ne kadar yaşayacağınızı öğrenebilirsiniz

British Journal of Ophthalmology tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, retinanın biyolojik yaşı ile kişinin ölüm riski arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. 47 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, retinası biyolojik yaşından daha yaşlı görünen bireylerin önümüzdeki 10 yıl içinde ölüm olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Uzmanlar, retinanın biyolojik yaşını tahmin etmek için yapay zeka teknolojilerini kullanarak, yaşlanmanın biyolojik belirtilerini gözlerimizden okuyabileceklerini belirtti.