Gözler ömrün aynasıdır! Uzmanlar açıkladı: Gözlerinizden ne kadar yaşayacağınızı öğrenebilirsiniz

RETİNA YAŞLANDIKÇA VÜCUT DA YAŞLANIYOR Çalışmada, yüksek tansiyon, vücut kitle indeksi, yaşam tarzı farklılıkları ve etnik köken gibi faktörler de dikkate alındı. Bilim insanları, 40-69 yaş aralığındaki her bir yıllık artış için, ölüm riskinde %2'lik bir artış gözlemledi.

Retina yaşını doğru şekilde tahmin etmek için derin öğrenme adında bir yapay zeka kullanıldı ve sağlık durumu iyi olan katılımcıların sağ gözünden alınan 19.200 fundus görüntüsüyle tarama modeli doğrulandı. Tahmini retina yaşı ile gerçek yaş arasında genel olarak üç buçuk yıl içinde doğru bir ilişki olduğu gözlemlendi.

Araştırma sonuçlarına göre, retinaları gerçek yaşından daha yaşlı olan bireyler "hızlı yaşlananlar" kategorisinde yer aldı. Çalışmanın %28'i beş yıllık bir farka, %4,5'i ise 10 yıldan fazla retina farkına sahipti. Araştırmacılar, retinal yaş farkı ile ölüm riski arasında güçlü bir orantı olduğunu ve retinanın biyolojik yaşının yaşlanmanın potansiyel bir biyolojik belirteci olduğunu kabul ediyorlar. Kahvaltıda çayınıza katın ve sonucu görün! 2-3 adet atmak yeterli! Ne diyabet kalacak ne tansiyon... Kahvaltıda çayınıza katın ve sonucu görün! 2-3 adet atmak yeterli! Ne diyabet kalacak ne tansiyon...