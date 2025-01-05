Göz nezlesi kör eder!

Adenoviral konjonktivit, yani toplumda bilinen adıyla göz nezlesi, göz enfeksiyonlarının başlıca sebebini oluşturuyor. Gözün ön yüzeyinin ve göz kapaklarının içini örten şeffaf zar dokusunun iltihaplanması nedeniyle gözde kızarıklık, yanma, batma ve çapaklanma görülüyor.

Tedavinin gecikmesi durumunda, görmede azalma riski artıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Tasalı, tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları sıralıyor: Ellerinizi sık sık yıkayın. Dezenfektan kullanın. Gözlerdeki çapakları kaynatıldıktan sonra ılıtılmış suyla temizleyin. Göz makyajı yapmayın.