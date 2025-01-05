PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Göz nezlesi kör eder!

Adenoviral konjonktivit, halk arasında göz nezlesi olarak bilinen bir göz enfeksiyonudur. Bu hastalık, gözün ön yüzeyini ve göz kapaklarının içini örten şeffaf zar dokusunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Göz nezlesi kör eder!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Adenoviral konjonktivit, yani toplumda bilinen adıyla göz nezlesi, göz enfeksiyonlarının başlıca sebebini oluşturuyor. Gözün ön yüzeyinin ve göz kapaklarının içini örten şeffaf zar dokusunun iltihaplanması nedeniyle gözde kızarıklık, yanma, batma ve çapaklanma görülüyor.

    Tedavinin gecikmesi durumunda, görmede azalma riski artıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Tasalı, tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları sıralıyor: Ellerinizi sık sık yıkayın. Dezenfektan kullanın. Gözlerdeki çapakları kaynatıldıktan sonra ılıtılmış suyla temizleyin. Göz makyajı yapmayın.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Pera Palas’ta işgali kutlama balosu! 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu... Neden milli mücadelenin en zor yılını tercih ettiler?
    CHP’li İBB’nin İETT vurgununda yeni detaylar! Remzi Baka’ya ayda 181 milyon 5 yılda milyarlarca lira | Akçeli işler adrese teslim ihaleler
    Başkan Erdoğan’dan muhalefete borç tepkisi: SGK’yı batırmak bir CHP geleneği
    New Orleans’ı kana bulayan saldırganın iki farklı noktaya patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıktı
    CANLI | Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’a son görev! İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Ahmet Selçuk İlkan’dan duygu dolu sözler
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu’da! Samimi kareler peş peşe geldi: Vatandaşlarla çay içip sohbet etti
    Lider 2025’te de sahnede! Galatasaray Göztepe’yi 2-1 yendi
    Trump’tan zoraki atama: PKK/YPG destekçisi Morgan Ortagus’u Ortadoğu ekibine aldı
    Fırtına derbide kayıp! Trabzonspor Samsunspor’a 2-1 yenildi
    TikTok’taki o akım can aldı! Üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı
    Başkan Erdoğan, Samsun’da açıkladı: Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler!
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a son görev... Mezarının başına gitti
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca’dan sonra o da gelecek
    Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi | Ordu’da Ferdi Tayfur şarkısıyla karşılandı
    Mourinho’dan büyük sürpriz! Hatay maçında o isimler sahada