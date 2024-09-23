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Göbek yağlarından nasıl kurtulunur? Uzmanı açıkladı...

Vücuttaki bölgesel yağlanmayla ortaya çıkan aşırı kilo, birçok sorunu beraberinde getiriyor. Özellikle göbek bölgesindeki yağlanma kadınları tehdit ediyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Göbek yağlarından nasıl kurtulunur? Uzmanı açıkladı...

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Vücuttaki bölgesel yağlanmayla ortaya çıkan aşırı kilo, birçok sorunu beraberinde getiriyor. Özellikle göbek bölgesindeki yağlanma kadınları tehdit ediyor. Dyt. Betül Merd, göbek yağlarından kurtulmak için trans yağlardan öneriyor. Ayrıca günde 7 saat uyumanın metabolizmayı hızlandırdığını sözlerine ekliyor. Göbeği eriten besinleri sıralıyor:

ELMA SİRKESİ: Kan şekerini ve kolesterolü düzenler. Metabolizmayı hızlandırır. Tokluk süresini uzatır.

CHİA TOHUMU: Tokluk hissi sağlar. Yağ yakımını destekler.

HİNDİSTAN CEVİZİ VE YAĞI: Hormonları dengeler. Özellikle tiroit hormonunun düzenli çalışmasını sağlar. Metabolizma hızını artırır. KEFIR: Göbek yağlarını eritir.

GREYFURT: Metabolizmayı hızlandırır. Yağları yakmaya yardımcı olur.

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