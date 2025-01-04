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Glutatyon yaşlanmayı geciktiriyor!

Vücuttaki serbest oksijen radikalleri olarak bilinen glutatyon, bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudu koruyan önemli bir protein olarak dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Glutatyon yaşlanmayı geciktiriyor!

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    Vücuttaki serbest oksijen radikalleri olarak bilinen glutatyon, bağışıklığı güçlendiren proteinler arasında yer alıyor. Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Erbağ glutatyon tedavisiyle yaşlılığın geciktirildiğini ve zihin performansın arttığını belirtiyor.

    "Tip-1 diyabet, tiroit hastalıkları, haşimato gibi birçok hastalık bu protein seviyesinin azalmasından kaynaklanır" bilgisini veriyor.

    Üç aylık bir tedavi süreciyle yaşlanmanın durdurabileceğini savunan Erbağ, "Biz bunları kürler şeklinde ayarlıyoruz. Hastalığı olan bir bireyden bahsedersek, üç ay süreyle bu tedaviyi uygulamanın önemi var. Glutatyon seviyesini yükseltmenin özellikle yaşlılığı geciktirdiği, zihin performansını arttırdığı, lemans girişini azalttığı çalışmalarla gösterilmiştir" diyor.

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