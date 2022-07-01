Gırtlak iltihabında erken tanı önemli (Sağlık haberleri)

Gırtlak iltihabı (Larenjit) hastalığında erken tanı ve tedavisi olmayan hastalar, ilerleyen süreçte entübe ya da boğazda delik açılması gibi ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Op. Dr. Tuna Kenar, "Hastalığın belirtileri seste kalınlaşma, ses kısıklığı, ateş, boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğüdür. Küçük çocuklarda da farklı türleri var. Erken tedavi alınmazsa hava yolu tıkanabilir ve nefes almak zorlaşabilir. Bu durumda hastanın sağlıklı hava alabilmesi için entübe etmek ya da boğaza delik açmak gerekiyor" diye konuşuyor.

BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN

Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur. Zengin oranda magnezyum içeriği sayesinde özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Hastalıklara karşı direnci artırır.

ZAMANI DURDURAN REÇETE

Yıllara meydan okuyan genç ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Dr. Mehmet Özeren, şu önerilerde bulunuyor:

GÜNDE 2 litre su için. Aksi halde vücut susuz kalır. Bu da yaşlanmayı artırır.

DEMİR, çinko, bakır, selenyum, iyot cildi korur. Bu elementler, kırmızı et, süt ve ürünleri, deniz mahsulleri, fındık, yeşil mercimek ve tahıllarda olur.

SEBZE ve meyveler, içerdiği serbest radikallerle hücre hasarını engeller.

PROTEİNLER organ-ları korur. Balık ve yumurtada bulunur.