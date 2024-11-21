Gereksiz antibiyotik kullanımı sağlık için ciddi bir risk taşıyor

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz, gereksiz antibiyotik kullanımının, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine yol açarak, bu bakterilerin daha zor tedavi edilmesine ve enfeksiyonların yayılmasına neden olabileceğinin altını çiziyor: Antibiyotiklerin sık ve yanlış kullanımı, bakterilerin bu ilaçlara karşı direnç geliştirmesine neden olabilir. Bu durum tedavi edilmesi zor enfeksiyonların artmasına yol açar.

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