Geniz etine kulak verin!

Geniz eti büyümesi, genellikle çocuklarda sık görülüyor. Prof. Dr. Yavuz Selim, "Geniz eti büyümesi, burun tıkanıklığı, uyku apnesi, uykusuzluk, horlama, orta kulak iltihabı, işitme kaybı, sinüzit, sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarına yol açıyor" dedi. Tedavide koblasyon (buharlaşma) yöntemiyle yapılan geniz eti ameliyatına değindi: Bu geniz etinin vücuda minimal zarar vererek çıkarılması için kullanılan modern bir cerrahi tekniktir. Bu yöntem, solunum ve uyku problemlerini çözmek amacıyla tercih edilir.

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