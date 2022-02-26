Genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan eklem ağrılarını fazla kilo tetikliyor

Eklem ağrıları özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Ancak çağın vebası haline gelen fazla kilo, yani obezite de genç yaşta iskelet sistemini bozuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Tuhanioğlu, aşırı kilonun eklem hastalıklarına yol açtığını söylüyor. İnsan vücudunda her 1 kilogramlık artışın dizlere 5 kilogramlık yük artışı olarak yansıdığına dikkat çekiyor. Bu durumun zamanla kireçlenmeye yol açtığını belirten Doç. Dr. Tuhanioğlu "Kilonun eklemler üzerindeki olumsuz etkisi ise en çok diz eklemlerinde kendini hissettirir. Aşırı yük önce eklem kıkırdaklarını harap eder. Fizik tedavi, özellikle 2. ve 3. evre hastalarda faydalı olabilir" diyor.