Genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan eklem ağrılarını fazla kilo tetikliyor

Eklem ağrıları özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Ancak çağın vebası haline gelen fazla kilo, yani obezite de genç yaşta iskelet sistemini bozuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Tuhanioğlu, aşırı kilonun eklem hastalıklarına yol açtığını söylüyor. İnsan vücudunda her 1 kilogramlık artışın dizlere 5 kilogramlık yük artışı olarak yansıdığına dikkat çekiyor. Bu durumun zamanla kireçlenmeye yol açtığını belirten Doç. Dr. Tuhanioğlu "Kilonun eklemler üzerindeki olumsuz etkisi ise en çok diz eklemlerinde kendini hissettirir. Aşırı yük önce eklem kıkırdaklarını harap eder. Fizik tedavi, özellikle 2. ve 3. evre hastalarda faydalı olabilir" diyor.
YEDİM SENİ MİGREN
Migren, neden olduğu baş ağrısı ile hayatı kabusa çeviriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, her ağrıda ağrı kesicilere sarılmak yerine besinlerden destek almak gerektiğini söylüyor. Öncelikle vücuttaki fazla ödemin baş ağrısına neden olduğunu belirten Dr. Oğuzhan Onultan, "Paketlenmiş gıdalardan, işlenmiş etten, peynirden, deniz ürününden ve enerji içeceklerinden uzak durun. Sıvı içeriği fazla, magnezyumdan zengin, antioksidan özelliği bulunan yeşillik ağırlıklı beslenin. Baş ağrısının en önemi nedeni sıvı eksikliğidir. Günde 2,2,5 litre su içmeliyiz" önerisinde bulunuyor.
HER DERDE DEVA BEYAZ LAHANA
Kış aylarının sevilen sebzesi beyaz lahana, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa dağıtıyor. Diyetisyen Salih Gürel, lahananın faydalarına değiniyor. A, C ve K vitaminleri sayesinde antioksidan özelliği bulunan lahana, enfeksiyonlarla savaşıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, kanser riskini azaltıyor. Lifli içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenliyor. Tok tutuyor. Cilt kırışıklıklarını düzenliyor.
KEMİKLERE PEKMEZ
Pekmez, vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır. Adet kramplarını hafifletir. Kemikleri sağlıklı tutar. Astım ve bronşit hastalarından rahatlama sağlar.
ZENCEFİL NEFES AÇAR
Zencefil çayı, mide bulantısını geçirir. Bağışıklığı güçlendirir. Sindirimi hızlandırır. Kronik ağrıları azaltır. Solunum yollarını açar.