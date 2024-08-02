PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Genç yaşlarda daha sık görülen mesane kanserine dikkat: Erken teşhis önemli!

Mesane kanseri, erkekleri tehdit ediyor. Özellikle genç yaşlarda daha sık görülüyor. Erken teşhis, başarı şansını artırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024
Genç yaşlarda daha sık görülen mesane kanserine dikkat: Erken teşhis önemli!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kanser, adıyla bile korkutuyor. Çağın vebası denilen bu hastalık, sağlığı tehdit ediyor. Mesane kanseri ise en sık görülen türü olarak biliniyor. Aniden gelen idrar, idrar yapamamak, idrar sırasında ağrı ve acı hissi bu hastalığın belirtileri arasında yer alıyor.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Kadir Önem, bu hastalığın özellikle de sigara içen genç ve orta yaşlı erkeklerde görüldüğünü söylüyor. Hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili bilgiler veriyor. Hastalara öncelikle görüntüleme ve sistoskopi (idrar torbasına endoskopi ile bakmak) yapılıyor. Böylece mesanede (idrar torbasında) veya böbreklerde idrar kanallarında bir kitle olup olmadığına bakılıyor. Dr. Önem "Mesane kanserlerinde kapalı ameliyat ve mesaneye verilen ilaçlarla takip yapılabildiği gibi, daha yüksek riskli veya ilerlemiş kas dokusuna yayılmış hastalarda mesaneyi alma seçeneği gündeme gelir. Kapalı ameliyat sonrasında mesaneye ilaçlama genelde zayıflatılmış tüberküloz basili ile olmaktadır ve günümüzde akıllı ilaçlarla tedavi seçenekleri gündemdedir" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Haniye suikastının perde arkasında kim var?140 dakikalık şaibe! Koruma görevlisi gözaltında
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! Filistin için Ayasofya Meydanı’nda!
Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan’a saldırdı! Türkiye’den peş peşe tepkiler
Fahiş fiyatlar yüzünden boş kalan otellerin ’indirim yaptık’ yalanını TAKVİM ortaya çıkardı!
3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | En düşük maaş 12.500 TL: Karar Resmi Gazete’de! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...
Siyonist Yisrael Katz Başkan Erdoğan’a alçakça saldırdı! Türkiye ayağa kalktı: Erdoğan’ın yanındayız
TAKVİM Fenerbahçe’nin yıldız oyuncu Rodriguez’e yaptığı teklifi açıkladı!
Siyonizmin uşağı Facebook ve Instagram’ın geçmişte uyguladığı sansür skandalları! Filistinliler için suikast çağrısına onay verdiler
Meta’dan bir skandal daha! Instagram’dan sonra Facebook... Diyanet İşleri Başkanlığı’na sansür! | Geri adım attı!
Amerika yine İsrail’i besliyor: Orta Doğu’ya ilave savaş uçağı hazırlığı!
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekillerinden Sadık Albayrak’a ziyaret
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan yeni skandal: Başkan Erdoğan’a iftira atıp Ekrem İmamoğlu’na destek verdi
Tarihi takasın arka planı: Kimler Türkiye’den yardım istedi? Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!
Hamas’ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal İsrail’e meydan okudu: Ne kadar öldürürse öldürsün pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız
İsrail’den bir skandal daha! Haniye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri gözaltında!
SON DAKİKA