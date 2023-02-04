Geçer diye beklemeyin doktora gidin! 7’den 70’e herkeste görülen inatçı boğaz ağrısında tiroit saklı

Havaların soğuması, kapalı yerlerde geçirilen vaktin artması gibi faktörler, salgın hastalıkları beraberinde getiriyor. Kış aylarında herkes geçmek bilmeyen boğaz ağrısından yakınıyor. Genellikle viral enfeksiyonlardan kaynaklanan bu ağrının tedavisi, altta yatan nedene göre uygulanıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Erdal Seren, bilinmesi gerekenleri açıklıyor.







REFLÜ VE NEZLE

Yanma, kuruluk, yutkunma ile kötüleşebilen boğaz ağrısının yaklaşık yüzde 90'ı viral enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Bazı durumlarda enfeksiyonlar, alerjik nezle, reflü, tiroit iltihapları ve çene eklem hastalıkları ile de karıştırılabiliyor! Ağrıya genellikle konuşma ve yutma esnasında şiddetli ağrı hissetmek, ses kısıklığı, öksürük, ateş, boğazda veya bademciklerde beyaz lekeler eşlik ediyor.







NEDENİ BULUNMALI

Uzman bir doktor tarafından detaylı muayene gerçekleştirilerek tanısı konulan boğaz ağrısında bazen hastadan boğaz kültürü alınması gerekiyor. Boğaz ağrısının tedavisi, altta yatan nedene yönelik uygulanıyor. Eğer viral bir enfeksiyon ise antiviral ilaç tedavisi veriliyor. Antibiyotik kullanılmıyor. Bunun yerine bol sıvı ve istirahat öneriliyor. Ancak bakteri etkenli boğaz ağrılarında mutlaka antibiyotik kullanılması gerekiyor. Boğaz ağrısının bademcikten kaynaklanması durumunda ise devreye cerrahi giriyor.







TEDBİR ALINMALI

Boğaz ağrısı, 3-15 yaş arası kişilerde genellikle bakteriyel enfeksiyon sebebiyle izlenirken, erişkinlerde bu neden genellikle viral enfeksiyonlar, sigara kullanımı ve reflü olarak sıralanabiliyor. Kişisel hijyene dikkat etmek boğaz ağrısını önlemenin en iyi yolunu oluşturuyor.







NELER YAPMALI?

Boğaz ağrısına iyi gelecek diğer uygulamalar şöyle sıralanıyor:

Alkol ve tütün gibi tahriş edici maddelerden kaçının.

Ağrı kesici, boğaz pastili gibi ürünler kullanın.

Ilık tuzlu su ile gargara yapın.

Reflü kaynaklı boğaz ağrısı olanlar yüksek yastık ile yatın

Uyku mekanlarında hava nemlendiricisi kullanın.

Boğaz kuruluğunu önlemek için bol sıvı tüketin.

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