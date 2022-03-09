Gastritin şakası yok (Sağlık haberleri)

Gastrit, toplumda en sık görülen mide hastalıkları arasında yer alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Şoreş Kaplan, hastalığın karın ağrısı, mide ekşimesi, bulantı, kusma gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Tedavi edilmeyen gastritin, mide kanserine yol açtığını dile getiren Dr. Kaplan, "Tedavide mide koruyucu ve asitliği azaltıcı ilaçlar kullanılır. Şeker, yağlı ve baharatlı gıdalar da mide problemlerine yol açar. Bunlardan uzak durmakta fayda var" diyor.

DEMİR EKSİKLİĞİ SAÇ DÖKER

Bugünlerde hemen herkes saç dökülmesinden şikayet ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, "Saç dökülmesinin en sık görüleni genetik faktörlerdir. Çok hızlı kilo kayıpları, demir, D vitamini, B12 vitamini ve mineral eksikliklerine bağlı saç dökülmesi görülebilir" diyor. Saç dökülmesinin tedavisiyle ilgili de şunları söylüyor: Saçın dökülme miktarı, seyrekliği, kökün durumu gibi faktörlere bakarak tedavi sürecini oluşturuyoruz. Vitamin eksikliğine bağlı olarak bir dökülme varsa buna yönelik tedavi uygulanır.

SIRRI KAJU

Vitamin ve mineral deposu kaju, şifa dağıtıyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklığı güçlendiriyor. Kansere karşı vücut direncini artırıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Tansiyonu dengeliyor. Göbeği eritiyor. Cilt sağlığını da koruyor. İçerdiği E vitamini sayesinde kırışıklıkları azaltıyor.

KISIRLIĞA KARŞI CEVİZ

Omega-3 deposu ceviz, kötü kolesterolü düşürür. Diyabete karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini besler ve Alzheimer'dan korur. Sperm kalitesini yükseltir ve kısırlıkla savaşır.

HER ŞEYE MAYDANOZ

Vitamin deposu maydanoz meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterolü dengeler. İdrar yolu enfeksiyonunu bitirir.

SEMİZOTU ŞİFA DOLU

Kalp Ve damar sağlığını koruyan semizotu, sindirimi hızlandırır. Bağırsakları güçlendirir. Hemoroitle savaşır. Kemik erimesinden koruyan bu mucize yeşillik kataraktla mücade eder. Kan şekerini dengeler. Egzamaya iyi gelir.