Fıtığı doğru tanıyın! İşte bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar...

Hayatı kabusa çeviren bel ağrısı, toplumda her 10 kişiden 8'inde görülüyor. Herkes 'Eyvah fıtık mı oldum' korkusuna kapılıyor. Genellikle 30-50 yaş arasında görülen bel fıtığı omurlar arasındaki disklerde görülüyor. Günümüzde hareketsizlik ve obezite sorununun giderek yaygınlaşması, bu hastalığın artık 20'li yaşlardaki gençlerde de ortaya çıkmasına yol açıyor. Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar, bel fıtığında erken tanı ile tedavinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor...