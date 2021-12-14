Fibromiyalji, vücutta dayanılmaz ağrılara neden oluyor! Su ve tahin tüketmek gerekiyor

Fibromiyalji, insanların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Vücutta dayanılmaz ağrılara neden oluyor. Uzun süreli yorgunluk, kas ağrıları, uyku düzensizliği gibi nedenlerle ortaya çıkan dayanılmaz ağrılar, halk dilinde kas romatizması olarak da adlandırılıyor. Çağımızın problemi olan bu hastalık, günlük hayatta yapmamız gereken basit eylemleri gerçekleştirmemize bile engel oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, fibromiyalji ağrılarını ortadan kaldırmanın en etkili yolu su diyetiyle birlikte tahin tüketmek olduğunun altını çiziyor. Önemli bilgiler veriyor:

30 GÜNDE HAFİFLİYOR

Her yaş grubunda çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen kronik ağrılar; yorgunluk, stres, uyku düzensizlikleri, genetik faktörler, ağır metal zehirlenmeleri, bazı viral enfeksiyonlar gibi sebepler kronik sendromun gelişiminin nedenleri arasında yerini alıyor. Bu kapsamda kişiye özel olarak tedavi yöntemi uygulamak gerekiyor. Kimi hastalar alternatif tıp yöntemlerine başvururlar. Fibromiyalji ömür boyu süren kronik bir rahatsızlıktır. Temel tedavisi ise sinirler etrafında ve kaslar içerisinde biriken atık maddeleri, işlevsiz yağları, düzensiz proteinleri ve toksinleri, enfeksiyonlara sebep olan bakterileri, mantarları vücuttan atmaktır.

İLAÇ ÇARE DEĞİL

Vücudumuzda gezen ağrıların asıl nedeni çocukluktan itibaren vücutta birikmiş ağır metaller, toksinler, vücutta birikip işlevsiz hale gelmiş yağlar kas dokularını ve kas dokularına giden sinirlerin etrafında birikerek sinilerde uyarı oluşturur ve ağrıya neden olur. Fibromilyaji hastaları uzun yıllar ağrı kesici ilaçlar kullansa bile ilacı bıraktıkları anda ağrıları devam eder. Bu yüzden su diyeti altta yatan sebeplere yönelik tedavi sunuyor. Su diyetiyle birlikte kalp ve damar sağlığını destekleyen ve birçok kronik hastalığa da iyi gelen omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile dolu olan tahin tüketilmesini öneriyoruz.

BELİRTİLERİ NELER?

● Yorgunluk. ● Uyku problemleri. ● Yeterli uykuya rağmen yataktan kalkmakta zorlanmak. ● Baş ağrısı. ● Depresif ruh hali. ● Kaygı Odaklanmada veya dikkat vermede zorluk. ● Alt karın bölgesinde ağrı.