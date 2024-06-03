Fazla kilo safraya yük

Hareketsizlik ve düzensiz beslenmeye bağlı kilo alımı, safra kesesi taşlarına davetiye çıkartıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Pekdemir, safra taşının kadınlarda erkeklere göre daha çok görüldüğünü belirtiyor. "Orta yaşın üzerine çıktıkça safra kesesinde taş oluşma riski biraz daha artar. Kilo artıkça, şeker ve kronik gibi birçok hastalıkları tetikler" diyor. Tedavinin, hastaya göre değiştiğini belirten Opr. Dr. Pekdemir şöyle devam ediyor: Ultrasonografi bizi tanıya götüren en uygun yöntemdir. Gelişen sıkıntılar doğrultusunda ameliyat öneriyoruz. Ameliyatta safra kesesi taşlarıyla beraber komple alınıyor.

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