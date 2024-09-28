Fazla kilo ayaklara yük

Ayak ağrısı, toplumda sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla görüldüğünü dile getiriyor. "Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ağrılara yol açabilir. Ayak problemlerinde yaşın yanında obezitenin ya da osteoartrit, romatoid artrit ve diyabet gibi kronik hastalıkların da varlığı öne çıkmaktadır" diyor. Ağrının kaynağının bulunması için röntgen, EMG, USG yöntemlerinin kullanıldığını dile getiriyor.

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