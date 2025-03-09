Fazla kilo anneliğe engel!

Son zamanlarda Türkiye'de ve dünyada fastfood karbonhidrat ağırlıklı beslenme, düzensiz beslenme gibi şeylerle aşırı kilo alma artmaya başlıyor. Aşırı kilo, hem yumurta kalitesini hem de yumurtaların gelişmesini engelliyor.

Kiloyla beraber hormonal denge değiştiğini söyleyen Op. Dr. Burhan Özel, "Özellikle iri bebek olsun diye ailenin ha bire yeme, içme alışkanlıkları değişiyor. Bebeğim tombul olsun, bebeğim gelişsin diye önüne gelen her şeyi yiyorlar. Biz buna karşıyız. Normal koşullarda gebelik boyunca düzenli ve dengeli beslenme. Özelikle karbonhidrattan daha fakir protein ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyoruz. Kilo arttıkça maalesef düşük riski artabiliyor" diye konuşuyor.