Fazla çay kansızlık yapar!

Sabah kahvaltısına ve akşam sohbetine eşlik eden çay, gönülleri fethetti. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, tiryakileri üzecek bir haber verdi. Çayın günde 5 bardaktan fazla içilmesinin, kansızlık yapacağını söyledi.

3 BARDAĞI GEÇMEMELİ...

Yeşil çayın siyah çaya göre daha sağlıklı olduğunu söyleyen Dyt. Gökçen Özüpek şöyle devam etti: Yeşil çay içeriğinde kanser hücreleri için etkili olan polifenolleri bulundurur. Günde maksimum 3 bardaktan daha fazla içilmemesi gerekir. Siyah çay daha fazla işlem gördüğü için antioksidan miktarı daha azdır.