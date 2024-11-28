Fasulyenin faydaları nelerdir?

Taze ve kuru olarak yenilebilen fasulye, enerji veren yapısıyla vücudu güçlendirir. Beden ve zihin yorgunluğuna iyi gelir. Vücut gelişimini destekler. Kemikleri güçlendirir. Romatizma ve siyatik ağrıları bitirir. Yaşlanma etkilerine karşı koyar. Vücudu onarma ve yenileme özelliği bulunur. Kalp ritminin düzenli olması-na yardımcı olur. Kalp sağlığı için önerilir. Zehirlenme olayı yaşayanlar hemen taze fasulye yemeği yerlerse iyileşme süreçleri hızlanır. Çünkü taze fasulye toksinlerin vücuttan atılmasında etkilidir.

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