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Eyvah sende uyuz olabilirsin

Özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların kapalı ortamlarda yaşaması son 4 yıldır uyuz hastalığını artırdığını söyleyen Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, daha önceden hastalığı geçirmiş ve hastalığa tekrar yakalanmış kişilerin fark etmeden hastalığı bulaştırabileceğini anlattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Eyvah sende uyuz olabilirsin

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Kaşındırıcı, bulaşıcı, döküntülü bir deri hastalığı olan uyuz, daha çok kapalı ve havasız ortamlarda yaşanıyor. Yaşam kalitesini azaltıyor. Özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların kapalı ortamlarda yaşaması son 4 yıldır uyuz hastalığını artırdığını söyleyen Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, daha önceden hastalığı geçirmiş ve hastalığa tekrar yakalanmış kişilerin fark etmeden hastalığı bulaştırabileceğini anlatıyor.

2 ÇEŞİT İLAÇ VAR

Okulların açılmasıyla bulaşıcılığın arttığını belirten Yorulmaz, "Uyuz, 15 dakikalık temasta bulaşabiliyor. Tedavi edilmezse kendi başına iyileşmeyen bir hastalık. Hastalığın tedavisi için 2 çeşit ilaç kullanılıyor. Bir tanesi hazır, eczanelerden aldığımız ilaçlar. İkincisi de majistral dediğimiz eczacının, hekim reçetesi ile hazırladığı ilaçlar.

60 DERECEDE YIKAYIN

Hastanın giysilerinin en az 60 derecede yıkanması ve kızgın ütüyle ütülenmesi gerekir. Çünkü uyuz böcekleri, o eşyalarımıza bulaşıyor. Biz ya da bir başkası giydiğimizde tekrar alabiliyoruz. Uyuz böceklerinin, 1-2 ay vücutta yaşayabilmelerine karşı insan vücudu dışında yaşama şansı yok. En geç 72 saatte bu tür giysilerin üzerinde bulunan uyuz böcekleri kendiliğinden ölüyorlar" diye konuşuyor.

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