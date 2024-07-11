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Eyvah prostat kanseri

Erkeklerin kabusu prostat kanseri, tedavi edilmediğinde ölüme götürüyor. Opr. Dr. İdris Kıvanç Cavıldak, “Gecikme idrar kanalına baskı oluşturabilir” uyarısında bulunuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Eyvah prostat kanseri

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Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türünü oluşturuyor. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alıyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. İdris Kıvanç Cavıldak, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulunuyor:

ERKEN DÖNEMDE BELİRTİ VERMEYEBİLİR
Prostat, erkeklerde bulunan, yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğünde, mesanenin altında yerleşmiş, üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten bir salgı organıdır. Genellikle 65 yaş üstünde görülen prostat kanseri, erken dönemlerinde hiçbir belirti vermeyebilir. Fakat tedavi edilmezse, zamanla büyüyerek idrar kanalına baskı oluşturabilir. Böyle hastalarda idrar yapmayla ilgili bazı şikâyetler meydana gelir.

YAŞ İLERLEDİKÇE SIK GÖRÜLÜR
70 yaş üzeri erkeklerin yüzde 50'sinde, 90 yaş üzerindekilerin de hemen hemen hepsinde mikroskobik düzeyde prostat kanseri tespit edilmektedir. Hastalığa 50 yaşından genç bireylerde sık rastlanmamaktadır. Bu yüzden erken teşhis için 50 yaşın üstündeki erkeklere prostat kanseri taraması önerilmektedir. Hastaların yaklaşık yüzde 15'lik bir bölümünde diğer aile üyelerinin prostat kanseri öyküsü oluyor. Prostat kanserinin oluşmasından sorumlu kimi gen grupları tanımlanmıştır. Bunların yanı sıra, obezite ve sigara kullanımı da prostat kanseri için tanımlanan risk faktörleri arasındadır.

İDRARDA ZORLANMA VARSA İHMAL ETMEYİN
Lokalize (prostata sınırlı) prostat kanseri sıklıkla hiçbir belirti vermeden ilerliyor. Özellikle geceleri sık idrar çıkma ihtiyacı, idrar yapmaya başlarken ya da durdururken zorlanma, damla damla, kesintili idrar yapmak, cinsel ilişki sırasında ve boşalma anında ağrı, yanma, acı hissetmek, cinsel ilişki sonrası boşalma miktarında azalma, idrarda ya da menide kan görülmesi, ereksiyon sırasında zorlanma.

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