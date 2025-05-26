Metropol hayatının bir gerçeği de kuşkusuz stres... Sağlığımızı olumsuz etkileyen strese karşı evde bir koruma kalkanı oluşturabilirsiniz. Araştırmalar gösteriyor ki, bazı çiçekler stresi azaltıyor. İşte evde strese karşı çiçek önerileri.

Evinizde strese karşı çare bitkilerde. Bazı bitkilerin antidepresan özelliği sayesinde rahatlatıcı etkisi bulunuyor. Sakinleştirici etkisi ve etrafa saçtıkları kokusuyla gün boyu maruz kaldığınız stresin azalmasını istiyorsanız, evinizi çiçek bahçesine çevirin. İşte stresi bitiren çiçekler:



STARLİÇE: Geniş yaprakları ve güçlü gövdesiyle bulunduğu ortama tropik bir hava katan starliçe çiçeği aynı zamanda bulunduğu ortamda stresi azalttığı kanıtlandı.



LAVANTA: Kokusuyla herkesi kendine büyüleyen lavanta çiçeğini stresi azaltan bitkiler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Evinizin veya çalışma ortamınızın bir köşesinde yer vereceğiniz lavanta, depresyon, uykusuzluk, anksiyete gibi çeşitli sorunlarınızı en aza indirgeyecektir. Bunların yanı sıra baş ağrısı ve dış ağrısı gibi çeşitli fiziksel ağrıları tedavi etmekte de oldukça etkilidir.



SARI KANTARON: Stres ve yorgunluğun ilaçsız tedavisi olarak gösterilmektedir. İçinde bulunan hyperisin maddesi mutluluk hormonu salgılanmasına neden oluyor. Ayrıca kan basıncını düşürerek ağrıları da hafiflettiği kabul ediliyor.



KEDİOTU: ABD'de yapılan araştırmalar gösteriyor ki, içerisinde barındırdığı yüzlerce aktif madde ile etrafındaki kişileri sakinleştiriyor. Hatta depresyon, anksiyete gibi sorunları da azaltır. Doğal antidepresan özelliğiyle bilinen kediotu bitkisinin kökü ve yapraklarının kullanılması takdirde kan basıncını düşürme ve kasları gevşetme özelliği de vardır.



PAPATYA: Stresi azaltan bitkiler arasında yer alıyor. Ayrıca kas gevşetici özelliği de biliniyor. Bulunduğu ortamda enerji ile sakinlik ve gevşeme sağlar. Uyku problemlerini de azalttığı bilimsel olarak kanıtlandı.