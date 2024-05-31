Evde kalıcı diş beyazlatma formülü! 2-3 ay inci gibi dolaşacaksınız! 2 malzeme ile kurtulun

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Dişlerde meydana gelen sararma ve kahverengi lekeler, birçok kişinin karşılaştığı rahatsız edici bir sorundur. Piyasada bulunan pek çok diş beyazlatma ürününe güvenmek yerine, doğal ve etkili bir yöntemle dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.

AYLARCA BEMBEYAZ DURACAK! Çilek ve karbonat kombinasyonu, dişlerinizi doğal yoldan kısa sürede beyazlatmanıza yardımcı olabilir. Çilek, içerdiği malik asit sayesinde diş minesinde biriken yüzey lekelerini çözebilir. Karbonat ise hafif aşındırıcı özellikleriyle bu lekeleri etkili bir şekilde temizler.