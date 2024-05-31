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Evde kalıcı diş beyazlatma formülü! 2-3 ay inci gibi dolaşacaksınız! 2 malzeme ile kurtulun

Dişlerdeki sararma ve kahverengi lekeler, birçok kişinin muzdarip olduğu yaygın bir sorundur. Piyasada birçok diş macunu olsa da, istenilen etkiyi sağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Ancak doğal ve etkili bir çözüm var.İşte dişlerinizi bembeyaz yapacak o yöntem...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 17:54 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 17:54
Evde kalıcı diş beyazlatma formülü! 2-3 ay inci gibi dolaşacaksınız! 2 malzeme ile kurtulun

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Dişlerde meydana gelen sararma ve kahverengi lekeler, birçok kişinin karşılaştığı rahatsız edici bir sorundur. Piyasada bulunan pek çok diş beyazlatma ürününe güvenmek yerine, doğal ve etkili bir yöntemle dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.

AYLARCA BEMBEYAZ DURACAK!

Çilek ve karbonat kombinasyonu, dişlerinizi doğal yoldan kısa sürede beyazlatmanıza yardımcı olabilir. Çilek, içerdiği malik asit sayesinde diş minesinde biriken yüzey lekelerini çözebilir. Karbonat ise hafif aşındırıcı özellikleriyle bu lekeleri etkili bir şekilde temizler.

Uygulama oldukça basit: Birkaç tane çileği ezin ve üzerine bir miktar karbonat ekleyip karıştırın. Macun kıvamına gelen bu karışımı diş fırçasına alarak dişlerinizi 5-6 dakika boyunca nazikçe fırçalayın. Sonrasında ağzınızı suyla çalkalayın ve normal diş macunu ile dişlerinizi fırçalayın.

Uzmanlar, bu yöntemi haftada 2 veya 3 kez uygulamanızı öneriyorlar. Ancak dikkat: bu yöntem sadece yüzey lekelerini giderir, derin lekeler için diş hekimine başvurmanız gerekebilir.

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