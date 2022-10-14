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    • Sağlık
    • 14.10.2022 10:09
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    • 14.10.2022 10:11
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    Estpital International: Kök hücreli saç ekimiyle saç dökülmesi durduruluyor

    Estpital International kapsamında yenilikçi ve dikkat çeken çalışmalarda bulunan Estpital International’da Medikal Direktör olarak bu çalışmalara öncülük eden Yunus Emre Yıldırım, kök hücreli saç ekiminin operasyon kalitesini ciddi oranda artırdığını belirtti. Saç ekimi için farklı yöntemlerin kullanıldığını belirten Yıldırım, kök hücreli saç ekimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu: “Kök hücreli saç ekiminin birçok avantajı bulunuyor. Her şeyden önce saç ekim operasyonunun kalitesini en üst düzeye çıkarıyor. Bunun yanı sıra çok daha gür saç oluşumunu destekliyor ve mevcut saçlarında korunmasında oldukça etkili.”

    Kök hücreli saç ekimiyle saç dökülmesi durduruluyor

    Kök hücrenin insan vücudundaki doku ve organların yapısını oluşturan hücre olduğunu belirten Yıldırım, "Kök hücreler, organizmadaki tüm hücrelere dönüştürülebiliyor. Bu nedenle özellikle son zamanlarda kök hücre, önemli tedavi yöntemlerinin oluşmasını sağlıyor. Artık saç ekiminde de kök hücrelerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Saç dökülme tedavisi ve saç ekimi işleminin aynı anda yapılması, kök hücreli saç ekimi olarak tanımlanıyor. Birçok avantajı bulunduğundan kök hücreli saç ekiminin sıklıkla tercih edildiğini söyleyebilirim." ifadelerinde bulundu.

    KULAK ARKASINDAN ALINAN SAÇ KÖKLERİ KÖK HÜCRELERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLİYOR
    Kök hücreli saç ekiminin nasıl yapıldığı hakkında açıklamalarda bulunan Med. Dir. Yunus Emre Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Bu yöntem ile kulak arkasından 5-6 adet sağlıklı ve dökülmeye dirençli saç kökleri alınıyor. Özel makineler kullanılarak kök hücreler zenginleştiriliyor. Kök hücre bakımından zenginleştirilen karışım bir enjektör yardımıyla saç ekimi yapılacak bölgeye enjekte ediliyor."

    BU YÖNTEM İLE EKİLEN SAÇLAR ÇOK DAHA GÜR VE DAHA GÜÇLÜ ÇIKAR
    Kök hücreli saç ekiminin saçların çok daha gür çıkmasını sağladığını belirten Yunus Emre Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Kök hücre tedavisi, saç dökülmelerini engelliyor. Bunun yanı sıra ekilen saçların daha güçlü ve daha gür çıktığını ifade etmek mümkün. Kök hücreli saç ekiminde ekilen saçların tutma oranı da bir hayli fazla. Bu hususların tamamı düşünüldüğünde kök hücreli saç ekiminin neden tercih edildiğini çok daha rahat anlayabiliyoruz. Kök hücreli saç ekiminde fiyat farklılıkları meydana gelebiliyor. Çünkü gerçekleştirilen işlemler, işlemi yapan kişinin uzmanlık seviyesi ve daha pek çok parametre, fiyat farklılıklarının oluşmasında temel nedenler olarak karşımıza çıkıyor."

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    Haberler Sağlık Estpital International: Kök hücreli saç ekimiyle saç dökülmesi durduruluyor
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