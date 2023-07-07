Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Umut Suadiye kimdir?

Ünlü Op. Dr. Umut Suadiye, 1989 yılında dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lisenin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Dr. Suadiye, okulundan dereceyle mezun oldu. Eğitiminin sonlarına doğru ABD'nin Cleveland kentine plastik cerrahi gözlemcisi olarak gitti. Cambridge Üniversitesi Plastik ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda gözlemci olarak çalıştı ve bu tecrübe sayesinde uluslararası deneyimini artırdı. Ardından Cleveland Clinic'te Amerika Birleşik Devletleri Tıbbi Ruhsatlandırma Sınavı'nı geçti.

EN SON TEKNOLOJİLERİ TEDAVİLERİNE ENTEGRE EDİYOR

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Umut Suadiye, 2019 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında uzmanlığını aldı. 2020 yılında İstanbul'da Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde estetik cerrahi uzmanı olarak görev yapmaya başladı. Bu tarihten itibaren İstanbul'da çalışmaya devam eden Dr. Suadiye, kariyerini hastaların bakımını ve sağlık sonuçlarını iyileştirmeye adamıştır. En yüksek kalitede tedavi sunmak için uygulamalarına sürekli olarak en son medikal teknoloji ve araştırmaları entegre etmektedir.

MAKALELERİ ÜST DÜZEY TIP DERGİLERİNDE YAYIMLANDI

Hastalarını Ataköy'deki özel kliniğinde ağırlayan ünlü Op. Dr. Umut Suadiye, ameliyatlarını ise Atakent Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirmektedir. Klinik uygulamasına ek olarak tıbbi araştırmalarla aktif olarak ilgilenen Dr. Suadiye'nin birçok makalesi üst düzey tıp dergilerinde yayımlanmıştır ve alanında çok sayıda ödülü bulunmaktadır. Hastalarına uyguladığı farklı tekniklerle adından söz ettiren ünlü Op. Dr. Umut Suadiye, yurt dışından gelen meslektaşlarına da eğitim vermektedir. Kendisinin geliştirdiği tekniklerle ameliyatlarını gerçekleştiren Dr. Suadiye'nin çok sayıda yabancı hastası vardır.

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