Estetik uzmanlarından güzellik tüyoları!

Hemen herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Bunun için kozmetik ürünlere para harcamak gerekmiyor. Estetik Uzmanları evde uygulanabilecek güzellik tüyolarının önerilerini sıralıyor:
- Sağlıklı saçlar için kurutmada yüksek ısıdan kaçınmalı. Kurumuş saçlara badem ve argan yağı ile bakım yapmalı.
- Deterjanlar, tırnak kırılmasına yol açar. Bunu önlemek için mutlaka eldiven kullanın.
- Beslenme de tırnak sağlığı için önemlidir. Bu nedenle demir, kalsiyum, potasyum, çinko, B vitamini içeren yiyecekler tüketin. Kalsiyum eksikliği tırnakların çizgi çizgi olmasına neden olur. Bol bol su için.
- Cilt tipine uygun seçilen peeling, cildini aydınlatır. Ortalama haftada bir uygulanmalıdır.
- Cildi uygun bir ürünle nemlendirme ve yaşlanmayı geciktirici özeliklerinden faydalanın.
- Günlük bakımların yanı sıra, aylık uygulanan cilt bakımlarını ihmal etmeyin.
- Güneşin zararlı ışınlarından korunmak adına düzenli güneş koruyucu kullanımı yaz kış ayırımı yapmadan kullanın.