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Estetik uzmanlarından güzellik tüyoları!

Hemen herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmayı hayal ediyor. Ancak bunun için kozmetik ürünlere büyük paralar harcamaya gerek yok. Estetik uzmanları, evde uygulanabilecek etkili güzellik tüyolarını paylaştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Estetik uzmanlarından güzellik tüyoları!

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    Hemen herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Bunun için kozmetik ürünlere para harcamak gerekmiyor. Estetik Uzmanları evde uygulanabilecek güzellik tüyolarının önerilerini sıralıyor:

    - Sağlıklı saçlar için kurutmada yüksek ısıdan kaçınmalı. Kurumuş saçlara badem ve argan yağı ile bakım yapmalı.

    - Deterjanlar, tırnak kırılmasına yol açar. Bunu önlemek için mutlaka eldiven kullanın.

    - Beslenme de tırnak sağlığı için önemlidir. Bu nedenle demir, kalsiyum, potasyum, çinko, B vitamini içeren yiyecekler tüketin. Kalsiyum eksikliği tırnakların çizgi çizgi olmasına neden olur. Bol bol su için.

    - Cilt tipine uygun seçilen peeling, cildini aydınlatır. Ortalama haftada bir uygulanmalıdır.

    - Cildi uygun bir ürünle nemlendirme ve yaşlanmayı geciktirici özeliklerinden faydalanın.

    - Günlük bakımların yanı sıra, aylık uygulanan cilt bakımlarını ihmal etmeyin.

    - Güneşin zararlı ışınlarından korunmak adına düzenli güneş koruyucu kullanımı yaz kış ayırımı yapmadan kullanın.

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