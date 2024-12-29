Estetik uzmanlarından güzellik tüyoları!

Hemen herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Bunun için kozmetik ürünlere para harcamak gerekmiyor. Estetik Uzmanları evde uygulanabilecek güzellik tüyolarının önerilerini sıralıyor:



- Sağlıklı saçlar için kurutmada yüksek ısıdan kaçınmalı. Kurumuş saçlara badem ve argan yağı ile bakım yapmalı.



- Deterjanlar, tırnak kırılmasına yol açar. Bunu önlemek için mutlaka eldiven kullanın.



- Beslenme de tırnak sağlığı için önemlidir. Bu nedenle demir, kalsiyum, potasyum, çinko, B vitamini içeren yiyecekler tüketin. Kalsiyum eksikliği tırnakların çizgi çizgi olmasına neden olur. Bol bol su için.



- Cilt tipine uygun seçilen peeling, cildini aydınlatır. Ortalama haftada bir uygulanmalıdır.



- Cildi uygun bir ürünle nemlendirme ve yaşlanmayı geciktirici özeliklerinden faydalanın.



- Günlük bakımların yanı sıra, aylık uygulanan cilt bakımlarını ihmal etmeyin.



- Güneşin zararlı ışınlarından korunmak adına düzenli güneş koruyucu kullanımı yaz kış ayırımı yapmadan kullanın.

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