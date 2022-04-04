Erkekler arasında en sık rastlanan prostat rahatsızlığına karşı hareketli yaşam şart





DİYABET TARİH OLACAK!

İngiliz bilim adamları araştırdı. Sonuç, tüm diyabet hastalarını heyecanlandırdı. Diyabet hastalarında pankreasın kandaki şeker seviyesini kontrol eden insülin hormonunu üretemediği vurgulandı. Derinin altına yerleştirilen bir sensör ve insülin veren bir pompadan oluşan yapay pankreas cihazı ise gerçek pankreasın görevini taklit etmeyi başardı. Uzmanlar, yapay pankreas sayesinde kan şekerinin tehlikeli seviyelere inmesini ve hipoglisemik atakları önlemeyi başardı.



TANSİYONUN RENGİ MOR

Sağlığımızın korunmasında meyve ve sebze tüketimi önemli rol oynuyor. Antioksiyanin içeriği ile mavi, kırmızı veya mor renkli meyve ve sebzeler, kanser, kalp hastalıkları, aşırı kilodan koruyor. Araştırmalara göre salataları süsleyen mor lahana, sağlığımızı da koruyor. Kalp hastalıklarıyla mücadele eden bu sebze, hafızayı güçlendiriyor. Kolesterolü düşürüyor. Obeziteye karşı koruma sağlıyor. Kanserle mücadele eden mor lahana, katarakta karşı koruyor.



MİDE İÇİN KEREVİZ

Ağız kokusunu önleyen kereviz, mideyi güçlendirir. Cinsel isteği ve gücü artırır. Sarılık hastalığını tedavi eder. Vücuda güö veren kereviz böbrek fonksiyonlarınu düzenler.



KİŞNİŞLE GÜLÜMSE!

Mutfaktaki en faydalı baharatlardan kişniş, kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler. Enfeksiyonlara karşı koruyan kişniş, dişleri güçlendirir. Ağız kokusunu önler. Hastalıklara karşı korur.

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