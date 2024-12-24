SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Epilepsi ataklarıyla mücadele eden besinler nelerdir?

Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan ve belirli bir sebebe dayanmadan tekrarlayan nöbetlerle kendini gösteren bir hastalıktır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Epilepsi ataklarıyla mücadele eden besinler nelerdir?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan ve bilinen bir sebebe bağlı olmaksızın tekrarlayan nöbetlerle ortaya çıkıyor.

    Ciddi bir nörolojik hastalık olan epilepside, doğru bilinen yanlışlar çoğu zaman hastanın hayatını zorlaştırıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Ayla Sifoğlu, nöbet geçiren hastalara kesinlikle soğan ve kolonya koklatmamak gerektiğini söylüyor.

    Dr. Sifoğlu, "65 yaşından sonra risk artar. Günümüzde epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 80'inde nöbetler ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabilir. İlaç kullanan hastalarda nöbet en az 2 yıl ortaya çıkmadıysa ilaçlar yavaş yavaş azaltılıp kesilebilir" diyor.

    Sara nöbeti geçiren kişinin ağzını açmak için zorlamamak gerektiğine değinen Dr. Sifoğlu, şöyle konuştu: "Nöbet geçiren birine yardım etmek için etrafında çarpıp yaralanabileceği eşya gibi şeyleri uzaklaştırmak, yan çevirerek ve başının altına yumuşak bir şey koyarak nöbetin sonlanmasını beklemek, gerekiyor."

    PAPATYANIN ETKİSİ VAR
    Epilepsi ataklarını azaltmada bitkiler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar, bu hastalıkla mücadele eden besinleri sıralıyor:

    - Limon suyu, beynin kan dolaşımını artırır. Epilepsiden korur.

    - Günde bir diş sarımsak tüketmek epilepsi nöbetlerini engeller.

    - Süt, peynir, yumurta ve balık tüketmek epilepsi ataklarını önler.

    - Sakinleştirici etkisi sayesinde papatya, epilepsiden korur.

    - Hindistan cevizi yağı, günde üç kez tüketildiğinde beyin hücrelerini besler. Epilepsi ataklarını azaltır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri yarın Turkuvaz Medya’da!
    Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! Ocak ayında ilk adım atılıyor
    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi?
    Meteoroloji 24 Aralık Salı hava durumu | Kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklenen iller açıklandı! İstanbul, Bursa, Yalova, İzmir...
    Üniversitelilere yarı zamanlı iş desteği! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak! 60 bin genç istihdam edilecek
    Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor
    Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki terör gruplarına net uyarı: Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler
    Mossad’ın eski yetkilisinden çarpıcı iddia: Lübnan saldırısı 10 yıl önce planlandı
    AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! Yeni İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir oldu
    2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama
    Fransız etki ajanı Franceschi’nin Kobani korkusu! ABD ve Batı’ya yalvardı: Türkiye’yi NATO’dan atın, YPG biterse biz de biteriz
    PKK/YPG sona yaklaşıyor! Trump’ın güvenlik danışmanı Waltz: Suriye’de ABD askerinin dolaşmasına ihtiyacımız yok
    CHP’li belediyeler borç batağında | Hizmeti aldı parayı ödeyemedi: Eyüpsultan Belediyesi’ne 90 milyon liralık icra!
    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı: Flaş takas detayı
    Helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı! Yürek burkan feryat: Kalk ne olur ölmedim de