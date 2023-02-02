Engin Polat turizm sektörüne giriyor

Kurucusu olduğu Dipomed Medikal, Rise & Shine Kozmetik ve Engin Polat For Men markalarıyla başarılı bir grafik yakalayan Engin Polat, bir süredir ilgilendiği turizm ve otelcilik sektörüne de yatırım yapma kararı aldı. Kazancını yine işine yatırdığını ve kurduğu markaları büyütmek için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren genç iş adamı, "Kozmetik sektöründeki faaliyetlerimiz sürerken, turizm alanında da yatırımlar yapmaya karar verdik" dedi.

TURİZM SEKTÖRÜNÜ HAREKETLENDİRECEK

Kozmetik markalarının kısa sürede sektörün öncüleri arasına girdiğine dikkat çeken Engin Polat, "Açmayı düşündüğümüz otellerle turizm sektörünü de hareketlendireceğiz. Sektöre iddialı bir giriş yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacağımız yatırımlarla ilgili detaylar netleştiğinde kamuoyuna duyuracağız. Hayata geçireceğimiz yatırımlar hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de geniş bir istihdam yaratacak" diye konuştu.