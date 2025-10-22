PODCAST CANLI YAYIN

Enfeksiyon soğuk havalarda daha çok belirti veriyor

Kadınların korkulu rüyası idrar yolu enfeksiyonu, sonbahar ve kış aylarında daha çok görülüyor. Uzmanlar, bu hastalığın geç tedavi edildiğinde böbrek yetmezliğine bile neden olabildiğini söylüyor.

En sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında gelen idrar yolu enfeksiyonu, kadınları tehdit ediyor. Genellikle idrar yolundan mesaneye kadar ulaşan bakterilerin neden olduğu bu enfeksiyon kimi zaman kronikleşebiliyor. Geç tedavi edildiğinde ise böbreklere de zarar veriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, idrar yolu enfeksiyonuyla ilgili bilgiler veriyor:

BÖBREK DÜŞMANI
Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yol açan en önemli etkenlerden birini de yanlış tuvalet alışkanlığı oluşturuyor. Tuvalet sonrası yapılan temizliğin arkadan öne doğru yapılması anüs çevresindeki organizmaları vajinaya taşıyor. Sonbahar ve kış aylarında da vücudun bağışıklık sistemi zayıflıyor. Su tüketiminin de azaldığı bu dönemde idrar yolu enfeksiyonu daha çok görülüyor. Hastalar; sık ve azar azar idrara çıkma, kasık ağrısı ile başvuruyor. Tedavi edilmediğinde böbreklere ulaşan daha ağır seyreden enfeksiyonların gelişmesine neden olabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonları tedavi edilmediğinde ise bakterinin kana yayıldığı ciddi enfeksiyonlara hatta kronik böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor.

BOL SU İÇİN
Enfeksiyondan korunmanın basit bir reçetesi bulunuyor. Bunun için düzenli beslenmek ve bol su içmek gerekiyor. Yeterli sıvı alımı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Uzun süre soğuğa maruz kalınmaması ve hijyene dikkat edilmesi öneriliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?
Sık sık idrara çıkma, idrarın tam yapılmadığı hissi, idrara çıktıktan hemen sonra bile tekrar idrara çıkma isteğinin var olması, idrara çıktığınızda ağrılı yanma hissi, karnın alt kısmında şişlik, baskı ve rahatsızlık hissi, pelvik bölgede ya da bel bölgesinde ağrılar, bulanık idrar (bazı durumlarda kanlı idrar) ve ağır kokulu idrar, enfeksiyonun belirtilerini oluşturuyor.

