En iyi saç ekim merkezi hangisi? Saç ekiminde bilinmeyenler… Gerçeklerle saç ekimi

En İyi Saç Ekim Merkezi Hangisi ?

Saç ekimi işlemi yaptırmak istiyor ancak kime başvuracağınızı bilmiyor musunuz? İşte İstanbul en iyi saç ekimi merkezleri!

Este Favor Saç Ekim Merkezi

Asmed Saç Ekim Merkezi

Doku Tıp Merkezi

Dr. Müttalip Keser

Dünyanın En İyi Saç Ekim Merkezleri Türkiye'de Mi?

Tüm dünyada en iyi saç ekim merkezi kapasitesine sahip İstanbul saç ekim merkezleri başarılarıyla Türkiye'nin saç ekiminde gurur kaynağı oluyor. Saç ekimi sektöründe hem kalite hem de uygun fiyat açısından, dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olarak kabul görmektedir. Böylelikle Türkiye Sağlık Turizm'inde dünyada 1. Konumda diyebiliriz.

Saç Ekiminin Bilinmeyen Sırları Nelerdir?

Saç ekimi araştıran kişilerin bilmesi gereken bilgileri sizler için toparladık! İşte saç ekiminin bilinmeyenleri:

1- Saç ekiminde her 1 greftte 2-3 saç teli bulunmaktadır. Bazı kişilerde 4-5 saç teli de bulunmaktadır. Yani ortalama 4000 greft saç ekimi yapıldığında bu neredeyse 10000 saç teli demektedir. Her kişide bu farklıdır

2- Harika bir saç ekimi işlemi için öncelikle yeterli saç köklerinizin olması gerekir.

3- Saç dökülmesinin ilerlemesini durdurmak için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Çünkü saç ekimi operasyonu en son çare olarak düşünülmelidir.

4- Saç köklerinizin yeterli olması demek bir bakıma yaptıracağınız saç ekimi işleminin çok daha doğal görünmesini sağlayacaktır.

5- Saç ekimi yalnızca bir kez yapılan bir uygulama değildir.

6- Bir kişi hayatı boyunca yaklaşık iki ila dört saç ekimi operasyonu geçirebilir. İlk operasyonda nakledilen saçlarının sonsuza kadar kalacağına güvenebilirsiniz ancak vücudunuz doğal olarak kendi doğal kıllarınızın çoğunu döktüğünden daha sonra o bölgeye müdahale edilmesi gerekecektir.

7- Türkiye saç ekimi alanında lider ülkelerden biridir.

En İyi Saç Ekim Merkezi Nasıl Seçilir?

Saç ekimi merkezi seçerken dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

1- Ücretsiz Danışmanlık Sunduklarından Emin Olun.

Saç dökülmesi yaşayan birçok kişi, saç ekimine ihtiyaç duyduklarına inanmakta ve bunun için henüz çok erken olduğunu fark etmektedirler. Bu nedenle, tedavinizden önce ücretsiz konsültasyon sunan bir saç ekimi kliniği bulmak çok önemlidir. Bu şekilde, saç dökülmesine neyin sebep olduğunu ve sizin için doğru tedavi planını öğrenebileceksiniz.

2- Kliniğin İhtiyacınız Olan Tedaviyi Sunup Sunmadığını Bilin.

Tek bir saç dökülmesi tedavisi yoktur. Bu nedenle, bir saç ekimi kliniği seçerken, kliniğin ihtiyacınız olan tedaviyi sunup sunmadığını bilmelisiniz. Örneğin, saçınız daha yeni çekilmeye başladıysa, önce saç dökülmesi ilacına veya Saç Derisi Mikro Pigmentasyonuna (SMP) ihtiyacınız olabilir.

3- Hekimin Uzmanlığını Öğrenin.

Doğru saç ekimi kliniğini seçerken, mükemmel bir kadroya ve akredite doktorlara sahip olduklarından emin olmanız gerekir. Bunu mümkün olduğunca hekimleri araştırarak garanti edebilirsiniz. İnternetin rahatlığı sayesinde, bunu sadece birkaç tıklama ile yapabilirsiniz.

4- Kliniğin Uzmanlaştığı Tedavileri Bilin.

Belirli bir tedavide uzmanlaşmış bir saç ekimi kliniği, kullandıkları belirli teknolojide nasıl lider olduklarını vurgular. İhtiyacınız olan saç ekimi tedavisinde uzmanlaşmış bir kliniğe gitmek en iyisidir.

5- Öncesi ve Sonrası Fotoğraflarına Bakın.

Bir saç ekimi kliniği, öncesi ve sonrası fotoğrafları ve referanslarının bir örneğini size sağlayabilmelidir. Bu sadece onların çalışmalarını vurgulamakla kalmayacak, aynı zamanda müşterilere işlerini iyi yaptıklarının ve yöntemlerinin etkili olduğunun kanıtı olarak hizmet edecektir. Çeşitli öncesi ve sonrası fotoğrafları görebilmek, kliniğin sonuçlarını ne kadar iyi verdiğini görme şansı verebilir.

En iyi Saç Ekimi Sonucu Nasıl Elde Edilir?

Saç ekiminin başarılı olması için iyi bir teşhis şarttır. Aslında bu adım, donör alanın alıcı alanı kaplayacak kadar greft içerdiğini doğrulamak için donör alan üzerinde bir ön çalışmanın yapılmasını mümkün kılar. Donör alandaki greftlerin kaliteli olup olmadığını bilmek için de saç değerlendirmesi gereklidir. Greft başına kalınlık ve folikül sayısı, saç ekiminin başarısını garanti altına almak için zorunlu olarak kontrol edilmesi gereken iki unsurdur.