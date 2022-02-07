Elde var kireçlenme! Daha çok kadınları tehdit ediyor...

Osteoartrit, yani toplumda bilinen adıyla kireçlenme, ihmale gelmiyor. Ellerde de oluşabilen bu hastalık genellikle ileri yaştaki kadınları tehdit ediyor. Eklemlerde kıkırdak kaybı ve kemik değişikliklerine neden olabiliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, dayanılmaz ağrılara yol açan bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
DİZLERİ VURUR
Kireçlenme hastaları, uzun süren hareketsizlik sonrası tutukluk hissediyor ve harekete başlamada zorluk çekiyor. Elde oluşan kireçlenme, 'Nodal Generalize Osteoartrit' ve 'Erozif Osteoartrit' olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ailesel geçiş özelliği bulunan Nodal Generalize Osteoartrit kadınlarda daha sık görülüyor. El eklemlerini tutan bu osteoartritte, hastalığa neden olan nodüller ise erken yaşta ortaya çıkıyor. Dr. Çeto, "Hastalarda el ile birlikte daha sonra diz veya kalça osteoartriti de sıkça görülüyor. Ağrılarını ilk olarak elde hissederler. Parmaklarda, bir ya da birkaç eklemde ağrı, şişlik ve tutukluk hissi oluşur. Osteoartritte nodüller oluşmasına rağmen el fonksiyonları olumsuz etkilenmez" diyor.
ŞİŞLİK VE AĞRI...
Erozif Osteoartrit ise 40-50 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görülüyor. Hastalık, aniden başlayabiliyor. Genellikle eklemde şişlik, kızarıklık, sıcaklık artışı şeklinde görülüyor. Dr. Çeto "Erozif osteoartrit aynı anda birçok eklemi etkiler, her iki elde simetrik tutulum olur. Bu nedenle elleri tutan romatizmal bir hastalık olan Romatoid Artrit ile sıklıkla karışır. Hastalığın ileri evrelerinde her ne kadar eklemler ağrısız olsa da fonksiyon kaybı görülür ve son durum kötüdür" uyarısında bulunuyor.
60 YAŞINI BEKLER
Bu hastalıkta en önemli riski, yaş oluşturuyor. Daha çok 60-70 yaş arasındaki kadınlarda görülen kireçlenmede genetik faktörler etkili oluyor. Obezite, yani fazla kilo da el ve parmak eklemlerini olumsuz etkiliyor.
TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL
El kireçlenmesinde tedavi kişiye özel olarak planlanıyor. İlaç tedavisinin yanı sıra egzersizler, eklemlerde deformiteyi önleyen ve düzelten ortezler de öneriliyor.