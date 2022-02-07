Elde var kireçlenme! Daha çok kadınları tehdit ediyor...

Osteoartrit, yani toplumda bilinen adıyla kireçlenme, ihmale gelmiyor. Ellerde de oluşabilen bu hastalık genellikle ileri yaştaki kadınları tehdit ediyor. Eklemlerde kıkırdak kaybı ve kemik değişikliklerine neden olabiliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, dayanılmaz ağrılara yol açan bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.



DİZLERİ VURUR

Kireçlenme hastaları, uzun süren hareketsizlik sonrası tutukluk hissediyor ve harekete başlamada zorluk çekiyor. Elde oluşan kireçlenme, 'Nodal Generalize Osteoartrit' ve 'Erozif Osteoartrit' olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ailesel geçiş özelliği bulunan Nodal Generalize Osteoartrit kadınlarda daha sık görülüyor. El eklemlerini tutan bu osteoartritte, hastalığa neden olan nodüller ise erken yaşta ortaya çıkıyor. Dr. Çeto, "Hastalarda el ile birlikte daha sonra diz veya kalça osteoartriti de sıkça görülüyor. Ağrılarını ilk olarak elde hissederler. Parmaklarda, bir ya da birkaç eklemde ağrı, şişlik ve tutukluk hissi oluşur. Osteoartritte nodüller oluşmasına rağmen el fonksiyonları olumsuz etkilenmez" diyor.