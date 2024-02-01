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El ve ayaklarınız hiç ısınmıyorsa çözümü burada! Epsom tuzuyla hem koku hem de...

El ev ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa bu formülü deneyin! Soğuk ayaklardan stres kaynaklı gerginliklere kadar birçok sağlık sorunuyla karşılaşanlar için Epsom tuzu, doğal bir kurtarıcı olabilir. İşte epsom tuzunun mucizesi...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 16:33 Güncelleme 01 Şubat 2024, 16:33
El ve ayaklarınız hiç ısınmıyorsa çözümü burada! Epsom tuzuyla hem koku hem de...

Magnezyumun cilde emilimini destekleyen bu mineral, kasları rahatlatma, sinir sistemini güçlendirme ve iltihap giderme gibi etkilerle biliniyor. İşte el ve ayjkları ıstıan doğal yöntem...

EPSOM TUZU HEM KOKUYU HEM SOĞUĞU YOK EDİYOR

Epson tuzu, içerdiği magnezyum sayesinde iltihap giderici özelliklere sahiptir. Ayaklarınızı Epson tuzu içinde bekletmek, aynı zamanda ayak ağrılarına ve kokusuna da iyi gelebilir.

AYNI ZAMANDA STRESİ DE ORTADAN KALDIRIYOR

Epsom tuzu, magnezyum sülfat içeren bir mineraldir.

Faydaları arasında magnezyum takviyesi, kas ve sinir sistemini güçlendirme, stresi azaltma ve iltihap giderme bulunur.

Bu tuz, genellikle banyo sularına eklenerek kullanılır ve cilt aracılığıyla magnezyum emilimine katkı sağlar.

ZENCEFİL, ACI BİBER MUCİZESİ

Zencefil, yeşil çay, acı biber gibi doğal ürünlerin tüketimi de kan dolaşımını artırarak ayakların ısınmasına katkı sağlar.

Ayrıca, demir bakımından zengin gıdaların düzenli olarak tüketilmesi de ayak şişmesinin önlenmesine yardımcı olabilir.

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