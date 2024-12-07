Eksik D vitamini kemikleri eritir

Sağlıklı bir hayat için vücudun gerekli olduğu vitamin ve mineralleri almak gerekiyor. Fitoterapist Uzm. Dr. Murat Keklikoğlu, D vitamininin sağlık üzerindeki etkisine değiniyor. Bu vitaminin eksikliği durumunda yaşanan sağlık sorunlarından bahsediyor. Dünya çapında yaklaşık 3 milyar insanda D vitamini eksikliğinin görüldüğünü belirten Dr. Keklikoğlu, "Birçok kronik hastalıkla ilişkili olan D vitamini eksikliği; kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet, kemik erimesi ve diğer birçok rahatsızlıkta rol oynar. Optimal yani en uygun D vitamini seviyelerine sahip olmak, genel sağlık için kritik öneme sahiptir. D vitamininin en iyi besinsel kaynakları; yumurta sarısı, yağlı balıklar, karaciğer, mantar ve tereyağıdır" bilgisini veriyor. D vitamininin faydalarını şöyle sıralıyor:

D vitamini kansere karşı koruyucudur. Kanserli hücrelerin çoğalmasını durdurur.

Bilişsel gerilemeyi önler. Demans ve Alzheimer'a yakalanma riskini büyük ölçüde azaltır. Hafızayı güçlendirir.

Kronik yorgunluğu iyileştirir. Tükenmişlik sendromuna iyi gelir. t

Kemik dokusuna kalsiyum alımında önemli bir rol oynar. Kemikleri güçlendirir. t

Eklem ağrılarını azaltır. İltihaplanmayı engeller.