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Eksik B12 hastalık nedeni

B12 vitamini, sinir sistemini destekliyor. Hafızayı koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Eksikliği ise sayısız sağlık sorununu beraberinde getiriyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Haziran 2024 Güncelleme 23 Haziran 2024, 06:58
Eksik B12 hastalık nedeni

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Sağlıklı bir beden için gerekli vitamin ve mineralleri tüketmek gerekiyor. Vücut için en hayati vitaminlerin başında B12 geliyor. Sinir sistemi üzerinde etkili olan bu vitamin, DNA oluşturulması, düzenlenmesi, alyuvar üretimi, yeni sinir hücrelerinin oluşumunda etkili oluyor. Eksikliği halinde ise bir dizi sağlık problemi ortaya çıkıyor. Diyetisyen Aybüke Açıksöz, B12'nin faydaları ve eksikliğinin yarattığı risklerle ilgili önemli bilgiler veriyor...

HAFIZA İÇİN GEREKLİ
Diğer B vitaminleri gibi suda çözülebilen bir vitamin olan B12 vitamini, az miktarda da olsa vücutta depolanıyor. Depo miktarının az olmasından dolayı eksikliğinin yaşanmaması için günlük ihtiyacın beslenme ile alınması gerekiyor. Her hücre için gerekli olan B12 vitamini vücutta, özellikle beyin ve sinir sistemi üzerinde etkili oluyor. Bunun yanında, DNA oluşturulması, alyuvar üretimi, yeni sinir hücrelerinin oluşumu ve kendini yenilemesi, sağlıklı bir hafızanın oluşması, öğrenme ve anlama kabiliyetlerinin sağlanması gibi vücudumuz için pek çok yaşamsal işlevi bulunuyor.

YUMURTA YİYİN
Hayvansal kaynaklı besinler, bolca B12 vitamini içeriyor. Dyt. Açıksöz, "B12 vitaminin en çok bulunduğu besinler; kırmızı et, balık, süt, yoğurt, kefir, yumurta (özellikle sarısı), peynirdir" diyor. Dyt. Aybüke Açıksöz, 12 eksikliğinin yol açtığı hastalıkları sıralıyor:

ANEMİ: B12 vitaminin en önemli görevlerinden birisi alyuvar üretimidir. Eksikliğinde anemi ortaya çıkabilir.

HAFIZA PROBLEMLERİ: B12 vitamini eksikliği yaşayan 65 yaş üzeri yaşlılarda bunama, düşünme ve karar vermede güçlük, hafıza kayıpları görülür.

DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI: B12 eksikliği serotonin üretimini etkiler. Sinirlilik, yorgunluk, isteksizlik ve ileri durumlarda depresyon görülebilir.

MİDE SORUNLARI: Bulantısı, iştahsızlık, kabızlık görülür.

BELİRTİLERE DİKKAT
B12 eksikliğinde sinir sistemi problemleri görülüyor. Ellerde ve ayaklarda uyuşma hissi, denge kaybı, yürümede zorluk, çarpıntı, anemi, unutkanlık, kronik yorgunluk ortaya çıkıyor.

NASIL BESLENMELİ?
Doğru beslenme, B12 vitamini eksikliğine karşı korunmaya yardımcı oluyor. Günlük diyetlerde kırmızı et, balık, yumurta, süt ve süt ürünlerine yer vermek yeterli oluyor.

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