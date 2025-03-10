Eksik B12 göz seğirmesinde gizli!

Göz seğirmesi, tipik olarak birkaç saniyede bir tekrarlayan kasılmalarla ortaya çıkıyor. Atak halinde birkaç gün sürebilen bu durum, aylarca devam edebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ, tıbbi adı miyokimi olan göz seğirmesinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Bu durumun genellikle uykusuzluk, göz kuruluğu, B12 ve D vitamini eksikliği ile bazı ilaçların yan etkileri olarak karşımıza çıkabildiğini belirtiyor. Göz seğirmesinin 3 haftadan uzun sürmesi ve kasılmaların diğer yüz kaslarını da etkilemesi durumunda mutlaka uzmana görünmek gerektiğini söylüyor.