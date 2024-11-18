Egzamaya ne iyi gelir?

Sonbaharla birlikte, cilt hastalıkları da kapıyı çalıyor. En sık görülen egzama ise herkesin kabusu oluyor. Isıtma sistemlerinin kullanımı, kalın giysiler, sıcak banyo, soğuk ve rüzgarlı hava egzamanın alevlenmesine yol açıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, "Banyoda sıcak yerine ılık su tercih edilmelidir. Banyoda hekiminizin önereceği, deriyi kurutmayan, nemlendirici özelliği olan, parfümsüz yıkama ürünleri kullanılmalıdır" diyor. Ayrıca E ve C vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmek cildin nem oranını artırıyor. Probiyotik gıdalar egzama şikayetlerini azaltıyor. Ayrıca günde en az iki litre su içmek gerekiyor.