Egzamaya faydalı yağ!

Egzama, daha çok alerji ve stres sonucu ortaya çıkan deri hastalığı olarak biliniyor. Ciltte kızarıklığa ve kaşıntıya yol açıyor. Bu hastalıkla mücadelede doktor gözetiminde kullanılan kremlerin yanı sıra doğal yağlar da etkili oluyor. Uzmanlar, egzamayı yatıştıran doğal yağları şöyle sıralıyor:

LAVANTA YAĞI: Anti enlamatuar etki gösterir. Kaşıntıyı giderir. Kızarıklığı ve tahrişi önler.

BERGAMOT YAĞI: İltihabı azaltır. Cildi daha çabuk iyileştirir.

KEKİK YAĞI: Ağrı, şişme ve enfeksiyona karşı koruma sağlar.

SEDİR YAĞI: Kaşıntı ve iltihabı alır.

BUHUR YAĞI: Şişkinliği kızarıklığı alır.

SARDUNYA YAĞI: Tahriş olmuş ciltteki şişlik ve ağrıyı azaltır.

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