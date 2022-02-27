Düzenli kontrol şart: Astım nefes keser

Öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve göğüste baskı hissi... Tüm bunlar en sık görülen akciğer hastalıklarından astımın belirtileri arasında yer alıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Kaya, hastalara önemli uyarılarda bulunuyor. Astım hastalarının düzenli tedavi ile normla bir yaşam sürebileceğini, spor yapabileceğini söylüyor. "Astım hastalığının yaşamınızı etkilememesi için erken tanı ve tedavi planı, toz, polen, soğuk ve kirli hava, stres gibi tetikleyici faktörlerden kaçınma, ilaçların uygun şekilde ve dozda kullanılması, nefes alma egzersizleri önemlidir" diyor. Ülkemizde yaklaşık 4 milyon astım hastasının bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Kaya, şöyle devam ediyor: Hastaların hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap vardır ve bu akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olur. Öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi belirtilerle kendini gösteren astım hastalığıyla başa çıkmak ve normal yaşam sürebilmek bazı şartları yerine getirmekle mümkün.