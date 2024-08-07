Duşta 1 bardak başınızdan aşağı dökün yeterli! 7 günde 1 yapınca mucizeye inanamayacaksınız! Kas ağrısı, nazar, sivilce, egzamayı yok ediyor! Vücuttaki tüm kiri dışarı atıyor

Tuzdaki magnezyum ve potasyum gibi mineraller, banyo sırasında cildiniz tarafından emilir. Bu, kasları gevşetmeye, iltihabı azaltmaya ve zorlu bir antrenmandan veya ayakta geçirilen uzun bir günden sonra rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Cilt Sağlığını Geliştirir 🛁

Tuz, temizleyici ve arındırıcı özellikleriyle bilinir ve bu da onu cilt bakımı için doğal bir tercih haline getirir. Tuz banyosu gözenekleri temizlemeye, cildinizi detoksifiye etmeye ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu, cildinizin yumuşak, pürüzsüz ve gençleşmiş hissetmesini sağlayabilir, özellikle kuruluk veya ara sıra sivilce sorunu yaşayanlar için faydalıdır.