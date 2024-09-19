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Dünyada her yıl 1.5 milyon kadın jinekolojik kansere yakalanıyor!

Dünyada her yıl 1.5 milyon kadın, jinekolojik kansere yakalanıyor. Obezite ve sigara riski yükseltiyor. Doç. Dr. Engin Çelik, rahim ağzı, rahim ve yumurtalık kanserleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
Dünyada her yıl 1.5 milyon kadın jinekolojik kansere yakalanıyor!

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Ülkemizde her yıl 12 bin kadına; rahim, yumurtalık, rahim ağzı, tüp, vajina ve vulva kanserlerinden oluşan jinekolojik kanser tanısı konuyor. Rahim ağzı kanseri, taramasının yaygınlaşması ve son 20 yılda rahim ağzı kanseri aşısının kullanılması sayesinde dünyada giderek daha az oranda görülüyor. Rahim, yumurtalık ve tüp kanserleri ise obezitenin artması ve doğum oranlarının azalması nedeniyle gün geçtikçe daha fazla kadını tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Engin Çelik, 3 jinekolojik kanseri anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:

RAHİM AĞZI KANSERİ:
Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen kanser türünü oluşturuyor. HPV enfeksiyonu rahim ağzı kanserinin temel nedenini oluşturuyor. Ara adet kanaması, menopoz döneminde kanama, vajinal akıntı, cinsel ilişki sırasında hissedilen ağrı veya acı rahim ağzı kanserinin habercisi olabiliyor. Genç yaşta olan ve hastalığı erken evrede tespit edilen kadınlarda rahim ile yumurtalıklar korunarak ameliyat yapılabiliyor. Çocuk sahibi olmak istemeyen hastalarda radikal cerrahiler uygulanabiliyor. İleri evre kanserlerde ise ana tedavi kemo-radyoterapi tedavisi oluyor.

RAHİM KANSERİ:
Üstelik obezitenin artması, doğum oranlarının azalması ve insan ömrünün uzaması nedeniyle görülme sıklığı giderek artıyor. Rahim kanserinin büyük çoğunluğu endometrium olarak adlandırılan rahim içi zarından kaynaklanırken; Lynch Sendromu, doğum yapmamak, obezite, polikistik over sendromu, diyabet ve ileri yaş diğer risk faktörlerini oluşturuyor. Menopoz sonrasında kanama, düzensiz adet kanaması ve vajinal akıntı şikayetleriyle kendini gösteriyor.

YUMURTALIK KANSERİ:
Kısırlık, obezite, sigara kullanımı ve çikolata kisti hastalığı risk faktörleri olurken; doğum kontrol hapı kullanımı, hamilelik, emzirme ve tüplerin bağlanması riski azaltan etkenleri oluşturuyor. Karın şişliği, erken doyma, karın ağrısı, sık idrara çıkma ve adet düzensizliği gibi şikayetler gelişiyor. Çoğunlukla ileri evrede tespit edilebildiği için ameliyata ek olarak kemoterapi tedavisi de uygulanıyor.

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