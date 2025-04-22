Dünyaca ünlü model Karlie Kloss’un sırrı bu besinde saklı!

Yoğurt, kalsiyum açısından zengindir. Sağlıklı bir kilo verme planının bir parçası olarak tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olur. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Kemik sağlığına korur.



Kemik erimesi riskini azaltır. Ayrıca içerdiği probiyotikler, bağırsaklardaki kalsiyum emilimini artırır. Ayrıca ciltteki kızarıklıklara iyi gelir. Yoğurtta bulunan laktik asit ise cildinizin görünümünü canlandırarak ona pürüzsüzlük kazandırır. Böylece daha genç görümüne kavuşturur. Dünyaca ünlü model Karlie Kloss, bol bol yoğurt tüketiyor.

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