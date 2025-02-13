Dudak dolgusu deyip geçmeyin! Körlüğe bile neden olabilir

Günümüzde en popüler estetik uygulamalardan biri haline gelen dudak dolgusu, güzellik merkezlerinde sağlık personeli ve işin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapıldığında kötü sonuçlar doğurabiliyor.

Yanlış uygulanan dolgu materyalleri ise geri dönüşü olmayan doku ölümlerine ve körlüğe kadar varan problemlere yol açabiliyor. Uz. Dr. Aykut Aldemir, şunları söylüyor: Dışarıda oldukça yaygın şekilde kullanılan hyoropen kullanımı direkt dolgunun ani bir şekilde deri altına, dudak bölgesine yoğun bir şekilde uygulanmasıyla sonuçlanıp, sonrasında yoğun komplikasyonlar olabiliyor. Bu tarz işlemler mutlaka hekimler tarafından, uzmanlık eğitimi almış kişiler tarafından yapılmalıdır.