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Dudak dolgusu deyip geçmeyin! Körlüğe bile neden olabilir

Dr. Aykut Aldemir, yanlış uygulanan dudak dolgularının körlüğe yol açabileceğini söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
Dudak dolgusu deyip geçmeyin! Körlüğe bile neden olabilir

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    Günümüzde en popüler estetik uygulamalardan biri haline gelen dudak dolgusu, güzellik merkezlerinde sağlık personeli ve işin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapıldığında kötü sonuçlar doğurabiliyor.

    Yanlış uygulanan dolgu materyalleri ise geri dönüşü olmayan doku ölümlerine ve körlüğe kadar varan problemlere yol açabiliyor. Uz. Dr. Aykut Aldemir, şunları söylüyor: Dışarıda oldukça yaygın şekilde kullanılan hyoropen kullanımı direkt dolgunun ani bir şekilde deri altına, dudak bölgesine yoğun bir şekilde uygulanmasıyla sonuçlanıp, sonrasında yoğun komplikasyonlar olabiliyor. Bu tarz işlemler mutlaka hekimler tarafından, uzmanlık eğitimi almış kişiler tarafından yapılmalıdır.

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