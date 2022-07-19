Dt. Nimetullah Yıldırım: Turistler en çok Hollywood gülüşü istiyor

Diş hekimi Nimetullah Yıldırım, sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen yabancıların en çok yaptırdığı işlemlerin başında diş uygulamalarının geldiğini ifade etti. Dr. Yıldırım, "Türkiye bir süredir sağlık turizminde atağa kalktı. Sağlık hizmetlerinde yabancıların tercih ettiği ülkelerin başında geliyoruz. Estetik operasyonlar, organ nakli, saç ekimi gibi sağlık hizmetlerinin yanında diş işlemleri de en çok talep edilen uygulamalardan. Özellikle son 6-7 yıldır turistlerin sırf dişlerini yaptırabilmek için akın akın geldiklerini söylemek yanlış olmaz" dedi.



"PARLAK, BEYAZ DİŞLER ETKİLEYİCİ GÜLÜŞLER"

Türkiye'nin sağlık turizminde zirvede yer almasının nedeninin hem ülkemizde uygulanan başarılı işlemler hem de uygun fiyatlar olduğunu dile getiren Dr. Nimetullah Yıldırım, "Peki yabancı hastalar diş uygulamaları arasında en çok hangisini talep ediyor?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "En çok talep edilen işlem, 'Hollywood gülüşü, Hollywood gülümsemesi' diye de bilinen diş tasarımı. Birçok kişi kırmızı halılarda poz veren ünlü yıldızlar gibi parlak beyaz dişlere sahip olmak istiyor. Bu, kozmetik prosedürler içeren bir uygulama. Kişiye en yakışacak diş şeklini, rengini ve boyutunu elde edecek çalışmalar yapıyoruz."



"UYGULAMANIN TAMAMLANMASI YAKLAŞIK 1 HAFTA SÜRÜYOR"

Dr. Nimetullah Yıldırım, Hollywood gülüşü tasarımında genel olarak 'seramik porselen kaplama'nın tercih edildiğini belirterek şunları söyledi: "Porselen kaplama, dayanıklı bir malzemedir. İstenen görüntüyü elde etmek için en uygun kozmetik diş tedavisi olduğunu söyleyebilirim. Uygulamanın tamamlanması yaklaşık 1 hafta sürer ve biz hastadan en az iki-üç kez daha muayenehanemize gelmesini talep ederiz. İlk ziyaretinde bir değerlendirme yapıp dişlerini inceleriz. İstediği dişlerin şekli, rengi üzerinde konuşuruz. Hasta bu aşamada beklentisini dile getirir. İkinci randevuda kaplamalara yer açmak için dişlerin üzerindeki mine tabakasını inceltiriz. Bu aşamada lokal anestezi uygulamak gerekebilir. Çıkarma işlemi tamamlanınca hastanın dişlerinden yeni bir kalıp alırız ve porselen kaplamaları tasarlayacak ekibe göndeririz. Üçüncü ziyarette de hastanın dişlerine porselen kaplamaları yerleştiririz. Kaplamaların ağza mükemmel şekilde uyması için kesilmesi, düzeltilmesi gerekebilir. Son olarak dişler cilalanır, kalıcı olarak yapıştırılır ve kişi hayalindeki o güzel gülüşe kavuşmuş olur."