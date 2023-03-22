Dr. Wagner’dan sinüs problemlerine doğal çözüm

Uzun süre devam eden burun tıkanıklıkları; orta kulak iltihabı, akut sinüzit, tonsilit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, zatürre, bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Özellikle bebekler burundan nefes aldıkları için; kuru, sıcak hava, duman, toz, rüzgâr, soğuk ve nezle nedeniyle burun içi normal nemini kaybedip kurur. Sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları, geniz eti, alerjik hastalıklar, burnun anatomik bozuklukları diğer burun tıkanıklığı sebepleri arasında sayılabilir. Bu nedenlerden, gerekli durumlarda izotonik veya hipertonik nazal spreyler kullanımı burnumuzu açarak rahat nefes almamızı sağlayacak hem de mukusun temizlenmesini, burun mukozasının nemli kalmasına yardımcı olacak ve enfeksiyon riskini azaltacaktır. Takviye edici gıda alanında şimdilik sekiz ürünle Türkiye pazarına giren Alman ekolü Dr. Wagner, izotonik ve hipertonik olmak üzere iki farklı formu bulunan Sinofes Sprey ile bu sorunları yaşayanların imdadına yetişiyor.

KATKI MADDESİ İÇERMİYOR

Dr. Wagner'ın kapsamlı şekilde test edilen özel formülasyonundan oluşan Sinofes, 'hipertonik strong' formuyla okaliptüs ve aloe vera ile tazelik, ferahlık sağlarken; deniz suyu içeriğiyle burun tıkanıklığı problemlerine üçlü bir etki sunuyor. Eczaneler aracılığıyla tüketicilere ulaşan ürün, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen sinüs problemlerinin çözümünde kullanılıyor. Sinofes Sprey ayrıca burun boşluklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla da tercih ediliyor. Koruyucu ve katkı maddesi içermeyen Sinofes Sprey, burun tıkanıklığını açarak kullanıcıların nefes almalarını kolaylaştırıp yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı oluyor.

ULUSLARARASI KALİTE STANDARDI

Dr. Wagner'i Türkiye'ye kazandıran Letux Pharma Yönetim Kurulu Başkanı Ali Öztürk, markanın sağlık sektöründe hizmet vermenin bilinci ile hareket ettiğini ve her alanda kaliteyi benimsediğini söylüyor: "Patentli ve kapsamlı bir şekilde araştırılmış içeriklerden, uluslararası kalite standartlarına göre üretilen ürünler, hammaddeden bitmiş ürüne kadar üretim döngüsünün her aşamasında kapsamlı bir şekilde test ediliyor. Bilime dayalı gıda takviyesi ürünleri yelpazesi ile alanında geniş tecrübeye sahip olan Dr. Wagner markalı ürünler, Almanya ve Türkiye dışında dünyanın dört bir yanında da tüketicilerle buluşuyor."

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