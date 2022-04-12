Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tedavisi mümkün





ALZHEİMER KORKUSU

Nafiz Hocam, babamda unutkanlık başladı. "Alzheimer olabilir" dediler. Tahlil istemediler. Nasıl bir tahlil yaptıralım?

Alzheimer hastalığı tanısını koyduğumuz bir test yok. Yani herhangi bir laboratuvar testi mevcut değil. Halen kesin AH tanısı yalnızca ölümden sonra kişinin beyin dokusunun bir kesitinin mikroskop altında incelenmesiyle konuluyor. Ancak bazı testler unutkanlık yapan diğer hastalıkları tanımak ve ayırt etmek için yapılabilir. Vitamin B12, T4, TSH, Tam Kan Sayımı, Elektrolitler, Na+, K+, Cl-, CO2 ve pH dengesi, ESR, HIV Antikoru, RPR, Sifilis, İlaç tarama testleri istenebilir.

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