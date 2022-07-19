Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Süreye takılma

Eşimle ilişkimiz 7-8 dakika sürüyor. Ben mutluyum ama eşim pek mutlu değil. Bu hal için erken boşalma denebilir mi?
Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor. İlişkide zevk alma durumu cetvelle ve dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor.
Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma önemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran.
STRES HAYATI BİTİRİR
Patronum. Stresim çok. Bir de sürekli ağız kokusu sorunu yaşıyorum. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Ne önerirsiniz?