Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Süreye takılma

ÇOCUK SIKINTISI

Kardeşim benden 4 yaş küçük. 3 çocuğu var. Benim bir çocuğum var. Sağlıklıyız ama başka çocuğumuz olmadı. Haftada iki üç kere ilişkimiz devam ediyor. Sayıyı mı arttırsak?

ÖNEMLİ olan erkek üreme hücresi olan sperm ile kadın üreme hücresi olan yumurtanın birleşerek kadın rahminde tutunmasıdır. Bunu engelleyen durumlarda gebelik gerçekleşmez. Macundan önce doktor muayenesi şart. Eşin Kadın Hastalıkları Uzmanı'na sen de Üroloji Uzmanı'na bir kez muayene ol. Tiroit hastalıkları, insülin direnci, hormon hastalıkları gibi durumlarda gebelik süreci etkilenebilir. bu nedenle İç Hastalıkları Uzmanı'na da muayene olun. Eğer sorunlu bir durum varsa her gün ilişkiye girseniz de gebelik gerçekleşmez.

KORKMA, PANİKLEME

Guatrım var. Adetim düzensizleşti. Ara ara TSH testi yaptırıyorum. Mememden süt gelmeye başladı. Tümör olabilir diye konuşurlarken duydum. Korkuyorum. Lütfen yardım edin

MEMEDEN süt gelmesine galaktore diyoruz. Prolaktin dediğimiz bir hormon fazlalığında sık görülür. TRH dediğimiz hormonları kontrol eden bir hormon var. Bu TRH hormonu guatr, hipotroidi gibi hastalıklarda artabilir. Bu da Prolaktini de arttırabilir. Ayrıca beyinde hipofiz bezinde Prolaktin hormonu üreten bezeler olabilir. Bunlara da tümör denir. Ama öldürücü hayat kısıtlayıcı özellikte değildir. Korkma. Panikleme. İlaç veya operasyonla çok güzel düzelmeler olur. Dikkatini dağıtma. Rahat rahat çocuklarınla keyifli vakit geçir.