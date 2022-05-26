Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Mutluluğun tarifi



HEPATİT karaciğer iltihabı demektir. Çeşit çeşit hepatit var. Hangi hepatit mikrobu ile hastalandığı önemli. Ama genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Hepatit B ve D'den korunmak için korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'ye karşı aşılanın. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Hepatit C'den korunmak için hasta kanıyla bulaşmış nesnelerle cildin delinmesinden sakının.