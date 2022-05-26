Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Mutluluğun tarifi

39 yaşındayım. Erken boşalma sorunum var. Eşimle aramız bozuldu. İlaç kullandım fayda etmedi. Bitkileri severim. Bir tarifiniz olur mu?
OLUR. Ama önce eşinle duygusal durumunu düzelt. Bedensel durum daha kolay düzelir. İlişki tek kişilik bir tedavi değildir. Erken boşalma için etkili bitkilerden biri, kuşkonmaz köküdür. 20 gram (yaklaşık iki yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü bir su bardağı sütün içine koyup kaynat. Sonra sütü süz. Günde iki defa iç. İki hafta kullan.
AŞI OLMALISIN
Komşuma "Hepatit hastalığın var" demişler. Korunmak için nelere dikkat edeyim?