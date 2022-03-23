Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Memnunum ama...





HEP AKLIMDA

22 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Hep aklıma cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?

Yaşın gereği bu doğal. İlişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninkisi böyle değildir.

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