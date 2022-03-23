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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Memnunum ama...

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 24 Mart 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Memnunum ama...

    Eşimle sorunumuz yok. Haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Allah korusun ya çok yapınca prostat kanseri falan olursam?
    Araştırmalar sık ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığını gösteriyor. Önemli olan sağlıklı beslenme, yeterli uyuma, sigara, alkol zararlı alışkanlıklardan sakınmaktır.



    HEP AKLIMDA
    22 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Hep aklıma cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?
    Yaşın gereği bu doğal. İlişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninkisi böyle değildir.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Memnunum ama...
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