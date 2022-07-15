Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Maydanoz çayı iç

Bir yıldır evliyiz. Ayda en az 2-3 kez eşimle birlikte oluyoruz. Adetlerim düzenli. Ancak her ilişkiden sonra idrarımda yanma oluyor. Ne yapmalıyım?
EŞLERİN ilişki öncesi temizliği önemlidir. Taraflar yeterli temizlik yapmazlarsa sıklıkla kadınlarda olmak üzere idrar yolu infeksiyonları meydana gelebilir. Bu açıdan koruyucu bir uygulama olarak ilişki sonrası idrar yapmanız faydalı olabilir. İlişki usulleri, süresi, idrar yollarınızda aşınmaya bağlı yanma meydana getirebilir. Hatta eşinizin prezervatif kullanmasına bağlı alerjiler bile idrar yaparken yanmalara neden olabilir. Kadın Hastalıkları Uzmanı muayenesi uygun olur. Maydanoz çayı içmeyi de ihmal etmeyin.
YALNIZLIK ZOR
62 yaşındayım. 3 yıl önce hanım vefat etti. Yalnızlık zor. 53 yaşında bir hanım arkadaşım var. Evlenmek istiyoruz. Ama malum 4-5 yıldır bende tık yok. Bu saatten sonra çalışmaz mı?
KORKU, cinsel performansı kötü etkiler. Önce iç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol. Çift kişilik bir durum bu. Müstakbel eşinin konuya katkıları önemli. Düzenli beslen. Bakla ye. Kefir iç. Keçiboynuzu tozu al. Keçiboynuzu tozundan günde bir yemek kaşığını avokado püresi ile ara ara tüketmeye başla.